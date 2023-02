Serie A: Salernitana-Monza 3-0

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - La Salernitana batte 3-0 il Monza in un incontro della 24/a giornata di serie A, un risultato che dà respiro in classifica ai granata dopo tre sconfitte consecutive e segna la prima vittoria di Paulo Sousa, che aveva esordito con una sconfitta con la Lazio. I campani davanti al loro pubblico si scatenano nella ripresa con Coulibaly, Kastanos e Candreva e riescono ad allontanarsi per il momento dalla zona retrocessione, in attesa degli incontri di alcune rivali. La prestazione con i brianzoli, al secondo ko consecutivo dopo quello col Milan, fa ben sperare per il futuro. (ANSA).