Pd: nel Milanese si vota in 305 seggi sotto la pioggia

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Oltre 300 seggi, 112 solo a Milano città, con più di 1.500 volontari in campo. Anche a Milano e provincia si vota, in una brutta giornata di pioggia e vento, per le primarie del Partito Democratico, per decidere chi sarà il nuovo segretario tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

I seggi sono aperti dalle 8 alle 20 non solo nei circoli del partito e nei gazebo ma anche in sedi di associazioni, sindacati e organizzazioni come Cig Arcigay, Acli, Arci, Anpi. Per votare i milanesi avranno a disposizione anche luoghi insoliti come un parrucchiere, una rosticceria kebab nel quartiere di San Siro, oltre a luoghi di cultura come librerie e l'Ostello Bello Grande.

Il brutto tempo su Milano e provincia fa temere per l'affluenza che nella fase precedente, quella del voto nei circoli, ha raggiunto nella Città metropolitana quasi il 70% in 158 circoli. Con un risultato che ha visto prevalere anche se per pochissimo Elly Schlein con il 41,3% e a seguire Stefano Bonaccini con il 41,2%. (ANSA).