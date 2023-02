Milan: Ibra in campo, ovazione a San Siro

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Zlatan Ibrahimovic in campo al minuto 29 della ripresa di Milan-Atalanta. A fargli spazio Olivier Giroud. Ibra torna in campo dopo un'assenza iniziata lo scorso 22 maggio. L'ingresso in campo sul risultato di 1-0: ovazione di San Siro per lui, nella stessa serata in cui i rossoneri hanno ritrovato in campo anche Mike Maignan, assente a sua volta da cinque mesi. (ANSA).