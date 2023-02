Milan: Hernandez, autogol di Musso? No, lo sento gol mio

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Autogol assegnato a Musso, ma Theo Hernandez lo sente come suo: "Per me è stato gol mio, lo conto come mio", racconta il capitano rossonero, capace di una prodezza al volo che è valsa il vantaggio, con la fortuita complicità del portiere atalantino, sulla cui schiena sbatte la palla che aveva appena rimbalzato sul palo.

"Abbiamo passato un periodo complicato, ma stiamo tornando il Milan di prima. Ora la Champions, certo, ma prima pensiamo alla prossima sfida di campionato" con la Fiorentina, conclude Theo Hernandez davanti alle telecamere del post gara. (ANSA).