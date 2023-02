Giovane derubato del Rolex a Milano

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - E' stato derubato dell'orologio Rolex Datejust, del valore di alcune migliaia di euro, ieri notte in viale Montegrappa, in centro a Milano.

Vittima del furto con strappo un ventottenne che ha dato l'allarme agli agenti della Questura.

Il giovane non ha subito conseguenze. (ANSA).