Pioli fa 800 panchine, 'ma ne sogno 1000 con il Milan'

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - "Mi auguro di arrivare a tagliare mille partite da allenatore del Milan: so che non sarà semplice, ma l'obiettivo è quello". Stefano Pioli domani con l'Atalanta gioca la sua gara numero 800 da allenatore e guarda ancora più avanti: "Un bel traguardo, quello di domani, l'ho scoperto solo ieri sera. Chiaro che la partita che ci ha fatto vincere lo scudetto resti un riferimento, ma mi auguro che ce ne siano altre. Tutte le esperienze, negative e positivi, mi hanno fatto crescere e hanno sviluppato la mia passione".

La gestione dell'assetto tattico delle ultime settimane - e, ancor prima, di approccio al campo - sono l'esempio di questo percorso. Pioli sceglie un esempio per confermarlo: "Se a Leao piace questo nuovo modulo? Sarebbe sbagliato per un allenatore non considerare che uno tra i giocatori suoi importanti non sia felice. E lui lo è. Rafael da sempre è un giocatore che ha ampia libertà, ha un modo di giocare tutto suo. Non sempre fa quel che gli chiedo, ma fa fa quel che gli dice l'intuito ed è assolutamente molto contento di questo modulo". (ANSA).