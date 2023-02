Vivetta tra romanticismo e surrealismo

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Tra romanticismo e surrealismo, sfila la collezione Vivetta per il prossimo inverno, dove i late Sixties incontrano gli anni 90 e i codici dell'abbigliamento da notte si allargano nel giorno tra mini-lunghezze e bagliori di pietre scintillanti. Si va dagli abitini corti anni Sessanta a quelli lunghi attraversati da balze come increspature, passando per i cappotti con i fiocchi e i cappellini di lana con le orecchie da gattino fino agli stivali di cristalli, i reggiseni metallici che riproducono la forma del seno, le trecce usate come orecchini, collane, bracciali e anelli puntellati di strass. (ANSA).