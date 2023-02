Milano, Sala: 'Nel 2022 accolti 4.466 clochard, in aumento'

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - A Milano nel 2022 sono stati 4.466 i senzatetto che si sono rivolti al centro Sammartini, punto di accesso del Comune per i senza dimora. Un numero "in aumento consistente rispetto al 2021 - ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo podcast quotidiano -, persone che hanno richiesto una sistemazione per la notte, vestiti, un aiuto economico, un supporto per i documenti, l'accesso ai servizi diurni o alle docce pubbliche".

La città di Milano inoltre "mette a disposizione circa 1000 posti letto in strutture aperte tutto l'anno in cui ogni persona è seguita da un assistente sociale nella riacquisizione della sua autonomia - ha proseguito -. Rispetto alle 1000 persone accolte normalmente nei nostri servizi se ne sono aggiunte quest'inverno altre 800, sollecitate dal piano freddo, 500 delle quali non erano mai state incrociate dai nostri servizi. Si tratta di un risultato frutto anche di un lungo lavoro di persuasione e convincimento da parte degli operatori e dei volontari del Comune". C'è chi decide di accettare l'accoglienza e chi ancora preferisce vivere in strada: "Sono circa 500 i resistenti che rifiutano ogni notte di essere accolti nei nostri centri, a volte purtroppo con esiti tragici - ha detto Sala -. Per questo chiedo aiuto a tutte e a tutti i milanesi: aiutateci a intervenire segnalando le persone più in scivolata al numero 0288447646".

Durante l'inverno i senza fissa dimora che arrivano in città aumentano perché qui possono trovare servizi a loro dedicati, "favorire sinergie coi centri limitrofi può non solo aiutare ad alleggerire la pressione su Milano - ha concluso -, ma anche contribuire ad accentrare gli interventi nei luoghi dove sono più necessari. Una sfida a cui non possiamo sottrarci nei prossimi anni". (ANSA).