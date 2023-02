Meteo: arriva il gelo russo, da domenica freddo e neve al Nord

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Il clima mite che ha imperversato sull'Italia in quest'ultimo periodo sta per finire. L'alta pressione si sta, infatti, indebolendo. Dalla sera di domani la circolazione atmosferica subirà un significativo cambiamento con l'arrivo di una prima perturbazione accompagnata da un vortice di bassa pressione che porterà freddo e neve anche a bassa quota nel centro nord e le prime precipitazioni di rilievo dopo molto tempo al Nord-Ovest. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, nel giro di 24 ore passeremo "da condizioni tipiche di fine aprile a condizioni natalizie". "Oggi e domani - spiega - le temperature oscilleranno sui 17-18°C al Centro-Nord.

Dalla tarda serata del sabato arriverà il gelo russo". Domenica il freddo inizierà a penetrare nella Pianura Padana e al Nord, dove è atteso un crollo delle temperature anche di 10 gradi in pianura e di 15-17°C in montagna. Nella notte tra domenica e lunedì, non sono escluse le prime nevicate in pianura tra Emilia e Basso Piemonte. Il minimo di bassa pressione dovrebbe fermarsi sul Mar Ligure, spingendo il carico di precipitazioni verso Nord-Ovest ed Appennino settentrionale. Sopra i 500-600 metri è prevista neve abbondante su Emilia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. (ANSA).