Loro Piana in viaggio alla scoperta delle terre delle fibre

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - E' un viaggio alla scoperta delle terre di origine delle fibre più preziose, dal Perù alla Nuova Zelanda, dall'Australia alla Mongolia, la collezione Loro Piana per il prossimo inverno, presentata oggi a Milano.

Il viaggio ha inizio con i toni tenui del Perù, la terra della vicuña, che si concretizzano in linee fluide e leggere, realizzate con una combinazione di lini e cashmere.

Prosegue nei marroni, nei grigi e nelle nuance naturali della Nuova Zelanda, dando vita a capispalla strutturati in lane e pelli pregiate ma anche a completi in tessuti mélange più formali. I jersey oversize abbinati al tartan portano in Australia, infine l'ultima tappa è la Mongolia, tra shearling e toni della lana naturale. I capispalla e i modelli sartoriali sono ispirati al mondo dell'ippica, con pantaloni ampi che si restringono notevolmente verso il basso, mentre Le mantelle e i cappotti hanno ricami esotici. (ANSA).