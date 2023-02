Belen debutta nella moda con il suo brand, Mar de Margaritas

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Belen Rodriguez debutta nella moda con il suo brand Mar de Margaritas. La direzione creativa è affidata a Fabio Castelli, con cui Belén collabora da anni. Ma il marchio ha una missione, quella di realizzare capi made in Italy per tutte le fisicità femminili. La showgirl argentina ha intitolato il marchio di abbigliamento prendendo spunto dai ricordi: da una canzone che suo padre da Gustavo Rodriguez durante uno dei suoi viaggi di lavoro per l'Argentina, aveva composto dedicandola a sua moglie Veronica.

"Sono stata ispirata da una coppia salda - spiega Belen - che ha fatto di tutto per rendere speciale ogni giornata. Mia madre si è occupata di tre figli (Belen Cecilia e Jeremias ndr) è stata una donna di casa e dunque ha fatto delle rinunce importanti, come il suo lavoro, per questioni di famiglia. Ho avuto una bella infanzia, sono stata fortunata. Il nome del brand nasce da una canzone che mio padre scrisse per mia madre, lui era solito portarle anche un mazzolino di margherite da lui raccolte: si fermava in una strada accanto alla nostra casa di campagna e preparava questo mazzolino da portare a mia mamma, sapendo che erano i suoi preferiti. Anche io, da sudamericana, adoro i fiori. Quindi posso dire che c'è tutto di me in questo progetto, che tra l'altro avevo in mente da diversi anni. Ci siamo buttati anima e corpo nella sua costruzione ed è come un sogno che si realizza".

La collezione è composta da abiti, gonne, bluse creati "per restituire alle donne del nostro tempo - precisa Belen - la possibilità di sognare e di essere se stesse, liberamente". I capi sono stati ideati e disegnati con l'intento di adattarsi ad ogni tipo di fisicità, ogni curva, ogni donna. Non limitano il corpo, ma lo rendono libero di muoversi, di affermarsi, di amarsi. Tutti i capi sono realizzati tessuti con stampe floreali. In questo modo, le margherite che popolano i ricordi della famiglia Rodriguez si fondono con una visione creativa che celebra e trova una corrispondenza nell'immagine di una femminilità attuale in tutte le sue forme. Nella capsule di lancio per la SS23 sono stati usati tessuti floreali in cui la margherita è protagonista: diventerà la sua signature. (ANSA).