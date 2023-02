Siccità, allarme del ministro Pichetto e del presidente Fontana

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - "Il problema della siccità è grave.

Abbiamo la metà della neve rispetto alla media. Ci troviamo con i corsi d'acqua i laghi e gli invasi in stato molto critico, i bacini idroelettrici in estrema difficoltà. Bisogna affrontare immediatamente la questione, perché riguarda sia l'aspetto del consumo umano, sia quello agricolo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto.

"Una delle priorità principali adesso - ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni - è la crisi legata alla siccità: la presidente si è resa conto che sono necessari sia interventi immediati sia a medio termine, per cercare di risolvere il problema nella sua complessità, perché ormai è un dato di fatto che si ripresenta". (ANSA).