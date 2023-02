Rolfi(Ismea),vertical farm senza residui e consumo suolo

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "È un progetto di Vertical Farm tra i più rilevanti in termini di innovazione ed estensione. Si tratta di un investimento di coltivazione fuori suolo totalmente automatizzato. Non ci sarà intervento dell'uomo, ma sarà tutto robotizzato".

Così il componente del Cda dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea) e assessore all'agricoltura uscente della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, commenta il progetto Kilometro Verde, una start up del vertical farming su cui l'Istituto investe sei milioni di euro. Il progetto, sottolinea Rolfi, permette una riduzione del 95% di acqua e una produzione su 365 giorni all'anno e, aggiunge "permette di incrementare la produzione di verdura che sarà sicuramente richiesta per cambio dieta. Nella produzione non sono utilizzati fitosanitari e la tecnica permetterà di essere a residuo zero.

Si avrà una shelf life più lunga. Inoltre questi progetti nascono nei centri urbani, abbattendo costi e in una logica di filiera corta. In Lombardia c'è una legge che incentiva questo".

Ismea investe offre una gamma di prodotti, dai finanziamenti agevolati alle operazioni di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi a condizioni di mercato.

L'ultimo bando, aperto lo scorso 1/o dicembre e attivo sino al 31 marzo 2023, prevede uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro. (ANSA).