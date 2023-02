Max&Co sulle tracce di Luigi Ghirri

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Per la collezione Primavera/Estate 2023 Max&Co ha deciso di collaborare con Duro Olowu, fashion designer e curatore britannico di origini nigeriane, che si è ispirato alle opere del fotografo Luigi Ghirri.

"La mia collezione per MAX&Co. si ispira alle immagini poetiche e sognanti di Luigi Ghirri, che ritraevano l'Italia degli anni '70 e '80 con uno stile vivo e ricco di colore", afferma lo stilista. "Ho immaginato che nei suoi viaggi si spingesse a esplorare luoghi come Bamako in Mali o Saint-Louis in Senegal, per catturare su pellicola quegli stessi istanti vividi e quelle immagini dai colori caldi, potenti e affascinanti, che aveva colto in Italia".

"Questa collezione - conclude - è pensata per la donna che, indipendentemente dalla propria età e provenienza, ama viaggiare con la fantasia tramite il proprio guardaroba, vestendosi in modo disinvoltamente avventuroso e mai banale. È una donna sicura di sé, affezionata a questi capi, che diventano oggetti preziosi da conservare". (ANSA).