Malattie genetiche rare,da Telethon oltre 5mln a 35 progetti

MILANO, 23 FEB - Ammontano a 5,27 milioni di euro le risorse che fondazione Telethon destinerà al finanziamento di 35 progetti di ricerca scientifica in malattie genetiche rare.

A pochi giorni dalla ricorrenza del 28 febbraio dedicata alle persone con malattie rare, la fondazione ha annunciato i vincitori del primo round del bando aperto a ricercatori attivi sull'intero territorio nazionale.

Una quota significativa andrà a indagare i meccanismi ancora ignoti o solo parzialmente chiariti di malattie genetiche tuttora prive di un trattamento specifico, ma non mancano anche progetti focalizzati su potenziali approcci terapeutici. Tra le malattie oggetto di studio figurano sindromi molto rare come quella di Pitt-Hopkins o di Catel-Mankze accanto a patologie più note e studiate quali quella di Huntington o la distrofia muscolare di Duchenne, ma anche forme rare ed ereditarie di malattie ad alta diffusione come quella di Alzheimer.

A valutare le 132 proposte pervenute è stata la Commissione medico-scientifica (Cms) composta da scienziati e ricercatori internazionali selezionati da Telethon per lavorare secondo il metodo della 'peer-review', una revisione tra pari.

"Il sistema di valutazione dei progetti di ricerca da finanziare - spiega il direttore generale di Fondazione Telethon, Francesca Pasinelli - è mutuato da prassi internazionali e si basa su una valutazione indipendente effettuata da scienziati esterni esperti della materia: si tratta di un metodo che ci permette di avere una buona garanzia di aver ridotto al minimo il rischio d'errore".

A fronte di oltre un quarto di proposte accettate, circa il 26%, la fondazione è riuscita con il budget disponibile a finanziare tutti i progetti ritenuti meritevoli. In questi giorni prende il via il secondo round del bando, che prevederà l'assegnazione di una nuova tranche di fondi la prossima estate.

