La Giovanna d'Arco di oggi sfila da Blumarine

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Si ispira a una Giovanna d'Arco di oggi la donna Blumarine per il prossimo inverno. Indossa miniabiti aderenti e leggings in jersey drappeggiato argento e oro, che avvolgono il corpo in bagliori liquidi e metallici e tuniche lunghe e sottili in rete di metallo che lo mostrano.

Lo chiffon è costellato da stringhe in cuoio e fibbie, i jeans sono aderentissimi, i pantaloni alla zuava infilati in stivali in shearling con tacco a stiletto, gli abiti da sera sono in georgette trasparente rosso fuoco con orli sfrangiati a vivo, a evocare le battaglie affrontate e vinte.

(ANSA).