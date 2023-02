Irina Shayk testimonial di Unica Furla Earth Limited Edition

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - La top model Irina Shayk è testimonial di Unica Furla Earth Limited Edition, la prima borsa Made in Italy in pelle biodegradabile realizzata in collaborazione con Cyclica, presentata alla Milano Fashion Week.

Grazie a Oleum, il marchio che identifica la linea di pellami biodegradabili prodotti da Cyclica, le borse Unica Furla - modello d'archivio dalla linea minimale ripreso dagli anni Novanta - seguono un modello circolare per la produzione delle stesse. Le pelli provengono da allevamenti europei tracciabili, destinate all'industria alimentare e sono conciate in modo vegetale con le acque di scarto della produzione dell'olio, evitando utilizzo diretto di aldeidi o glifosato. Il pellame generato è metal free e atossico per l'ambiente e viene tinto con colori organici. (ANSA).