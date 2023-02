In mostra il circo dell'amore di Enriquez con Lodola

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Tra moda e arte, per la Milano Fashion Week a Palazzo Morando va in scena 'Circus of love', la nuova collezione Autunno-Inverno 23-24 dello stilista Alessandro Enriquez, nata con la complicità dell'artista italiano, esponente del Nuovo Futurismo, Marco Lodola.

Dalle stampe di Enriquez sono nate le sculture luminose dalle altezze vertiginose di Lodola, i cui disegni sono stati a loro volta adottati dallo stilista per le sue coloratissime creazioni. Tutta la collezione gravita infatti attorno all'immaginario grafico del Circo Italiano, ai suoi pois e alle mille righe che Alessandro distorce rendendole psichedeliche, alle sue luminarie, alle sue esibizioni spettacolari e alle sue icone intramontabili come Moira Orfei. Colori, cuori, cerchi, cavalli, pennacchi, funi si trasferiscono in una proposta declinata in capispalla oversize e unisex, micro minigonne, crop t-shirt in paillettes e camicie stampate.

Nella collezione quattro colori, il bluette, il verde bandiera, il rosso e il giallo, che altro non sono che i colori iconici del celebre gioco di carte Uno, che Enriquez reinterpreta in versione fashion in collaborazione con Mattel.

(ANSA).