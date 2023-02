Fanno rumore durante la partita, bimbi aggrediti dal papà

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Un 50enne, "disturbato" dai suoi figli piccoli mentre stava guardando la partita di calcio in televisione, ha reagito inveendo contro di loro e scagliandogli contro alcuni suppellettili di casa. Non contento, li ha strattonati, per poi prendersela anche con la moglie, intervenuta in difesa dei bimbi. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, dopo l'intervento dei carabinieri e la querela di parte presentata dalla donna. E' accaduto ieri sera, al confine tra Monza e Muggiò, in un appartamento di un condominio residenziale, dove la famiglia risiede. (ANSA).