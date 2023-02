Contro costi energia installazione a piazza Affari a Milano

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - 'I tuoi affari o affari tuoi?' è il titolo dell'opera di protesta dell'artista Michele Tombolini apparsa questa notte in Piazza Affari a Milano, di fronte al dito di Maurizio Cattelan, e rimossa prima dell'alba.

L'installazione artistica, che non era autorizzata, aveva per tema l'aumento dei costi dell'energia e come protagonista il manichino di un uomo seduto su una poltrona realizzata con vecchi termosifoni in ghisa.

L'uomo dal viso blu indossava una bombetta ricoperta di bollette dell'elettricità; sul braccio un orologio d'oro, sganciato e cadente sulla mano, per sottolineare l'impoverimento generale. Sulla bocca, una X che è la firma di Michele Tombolini, già apposta sull'opera di Banksy "Il piccolo migrante" a Venezia nel 2019. (ANSA).