Un 50enne italiano è stato denunciato per aver aggredito i suoi due figli piccoli, strattonandoli e lanciando loro contro alcuni suppellettili di casa "perché facevamo rumore mentre guardava la partita in tv" e poi sua moglie, intervenuta per difenderli, ieri sera a Muggiò (Monza e Brianza). Grazie a una telefonata dei vicini di casa, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato l'uomo. La moglie lo ha poi denunciato.