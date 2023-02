La notte anche di giorno da Alberta Ferretti

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - La notte non è solo un momento, ma un modo intrigante di porgersi: nasce da questa considerazione la collezione 'After dark blooms' di Alberta Ferretti, in passerella alla Milano Fashion Week.

E' una rosa, rossa e carnale, a condensare il romanticismo e la seduzione della collezione: stampata su voile di seta, dilatata sul velluto, si staglia su silhouette lunghe e liquide, esaltate dalla palette di neri, ematite e grigi scuri, mescolati a tocchi di rubino e ciliegia. Il tutto condensato in un guardaroba che mescola tailoring maschile e leggere sottovesti, tailleur e blouson di pelle, trench che sembrano mantelle e abiti trasparenti, cappotti di shearling e tuniche di velo.

