Giro di spaccio, 4 minorenni arrestati

(ANSA) - ARCORE, 22 FEB - Quattro minorenni sono stati arrestati dai Carabinieri alla stazione ferroviaria di Arcore (Monza), con quasi 4 etti di hashish e un teaser. Una "attività di spaccio organizzata e molto probabilmente non occasionale", l'ha definita il gip del Tribunale per i minorenni che ha firmato la convalida degli arresti.

I giovanissimi, di 16 e 17 anni, sono stati colti sul fatto mentre stavano passandosi lo stupefacente nascosto nel sottosella di un vecchio scooter, proprio fuori dallo scalo ferroviario. Tre hanno tentato di scappare nascondendosi in un locale della zona, il quarto è corso via a piedi. I Carabinieri hanno bloccato i primi sull'uscio del bagno del locale, con addosso un panetto a testa. Il quarto presunto complice è stato bloccato in strada. A casa loro è stato trovato altro hashish, oltre a un bilancino di precisione e un teaser. Una volta arrestati, tutti e quattro sono stati portati al Cpa di Torino, come disposto dalla Procura per i minorenni di Milano. (ANSA).