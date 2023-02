Ferito a coltellate dopo lite nel Comasco, fermato aggressore

(ANSA) - COMO, 22 FEB - Un uomo, di 69 anni, è rimasto gravemente ferito da una coltellata inferta da un conoscente dopo un litigio. E' ora in ospedale in gravi condizioni, mentre l'aggressore, di 64 anni, è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio in piazza Montello ad Arosio, nella Brianza comasca, sembra dopo una lite fra i due scoppiata per banali motivi.

Pare che non fosse la prima volta che i due discutessero in maniera seria: oggi però è spuntato un coltello con il quale l'aggressore ha colpito il conoscente alla base del collo.

Portato in ospedale, la prognosi è riservata. L'accoltellatore, da parte sua, è rimasto sul luogo dell'aggressione attendendo l'arrivo dei carabinieri e consegnandosi a loro. (ANSA).