Champions: Conceicao, gara equilibrata ma risultato giusto

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - "Il risultato penso sia giusto, è stata una gara equilibrata ma gli ultimi dieci minuti sono stati difficili per noi. Otavio è stato espulso, il cartellino ci può stare ma ci sono anche giocatori dell'Inter che lo meritavano.

Credo lo meritasse Lautaro che non avrebbe giocato al ritorno e così ha deciso l'arbitro. Non so se sia giusto, valutate voi".

Lo ha detto il tecnico del Porto Sergio Conceicao, in conferenza stampa dopo il ko contro l'Inter.

"È solo la prima gara, è stata molto equilibrata e molto competitiva, anche noi abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol - dice ancora -, ma siamo mancati dentro l'area nei momenti decisivi della partita. L'Inter sicuramente ha fatto una buona partita, è stata equilibrata ma se alla fine guardiamo le occasioni credo che alla fine avremmo anche potuto fare un risultato diverso". (ANSA).