Borseggia donna ma è poliziotta, presa

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - E' stata davvero sfortunata una borseggiatrice abituale che, dopo essere entrata nel camerino di un negozio per portare via una borsa a una donna, pensando che fosse una facile preda, è stata seguita, bloccata e immobilizzata dalla stessa, una poliziotta straniera in vacanza in Italia, e infine arrestata dagli agenti italiani sopraggiunti.

La donna, una 25enne bulgara, con precedenti specifici, che ha agito all'interno del negozio Primark, in via Torino, è ora accusata di furto aggravato. La poliziotta, una donna cilena di 35 anni, è riuscita a recuperare i suoi effetti personali.

(ANSA).