A Milano la polizia locale sequestra 7mila articoli di Carnevale

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Il Gruppo operativo anti contraffazione della polizia locale di Milano ha sequestrato settemila articoli di Carnevale in un negozio di via Paolo Sarpi, nel cuore di Chinatown. Si tratta di oggetti pericolosi, perché taglienti o senza apertura per bocca e naso, e privi di etichettatura e tracciatura.

Per questo l'importatore di questi costumi, maschere e altro materiali per il carnevale è stato denunciato "Questi sequestri - ha sottolineato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli - sono importanti perché maschere, vestiti, giochi non in regola possono nascondere insidie pericolose per noi e i nostri bambini e bambine. I controlli della Polizia locale consentono di individuare prodotti realizzati al di fuori di una filiera tracciabile e regolare e così tutelare i rivenditori che agiscono correttamente e i consumatori". (ANSA).