Minaccia con paio di forbici gli agenti che gli puntano il taser

(ANSA) - CREMONA, 21 FEB - Hanno dovuto puntare un taser gli agenti delle Volanti della Questura di Cremona che sono intervenuti nei giorni scorsi in Piazza dei Patrioti, in città, su segnalazione di un cittadino per una violenta lite.

Si trattava di due conoscenti, uno dei quali era stato colpito da un corpo contundente alla testa. Gli agenti hanno individuato l'appartamento in cui l'aggressore si era nascosto e l'uomo, italiano con precedenti di polizia per reati contro la persona, è uscito dal portone brandendo un paio di forbici da cucina, tentando di aggredire i poliziotti.

Il capopattuglia della Volante ha estratto il taser puntandoglielo e l'uomo ha gettato a terra le forbici. Sembrava si fosse arreso ma ha aggredito nuovamente gli agenti. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. (ANSA).