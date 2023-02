Fontana: la nuova giunta al massimo in 4 settimane

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - La formazione della nuova Giunta in Regione "credo si concluderà nello spazio tre, quattro settimane al massimo". Così, il presidente della Regione Lombardia,, Attilio Fontana, alla prima uscita pubblica dopo la rielezione, interpellato a margine di una visita al Micam in Fiera Milano.

Quanto ai nomi degli assessori, Fontana non ha fornito indicazioni precisando di "non aver parlato con nessuno" in quanto è tornato al lavoro oggi dopo qualche giorno di riposo.

(ANSA).