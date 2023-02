Giornalista rapinato mentre fa servizio

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Un giornalista che stava facendo un servizio per la trasmissione 'Zona Bianca' di Rete 4 è stato rapinato, nella notte fra sabato e domenica, da un gruppo di nordafricani, tre dei quali sono stati poi rintracciati e denunciati in stato di libertà dalla Polizia di Stato.

E' accaduto intorno all'una quando il giornalista di 37 anni, dipendente Mediaset, stava camminando in via Vittor Pisani, nei dintorni della stazione Centrale, indossando uno zainetto nel quale c'era incorporata una web cam, quando è stato avvicinato e circondato dai quattro. Dopo averlo minacciato e cercato di prendergli l'orologio, lasciato perché non di valore, gli hanno sfilato dalla tasca un telefonino e si sono allontanati.

L'uomo poi ha incontrato una pattuglia e ha raccontato l'accaduto. Gli agenti hanno trovato tre dei quattro, tutti marocchini, di 29, 31 e 23 anni, in zona, e li hanno denunciati in concorso, mentre quello che ha portato via il cellulare si è dileguato. (ANSA).