Basket: Virtus Bologna ko, Brescia vince sua prima Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Brescia batte la Virtus Bologna e conquista la prima Coppa Italia di basket della sua storia.

Trascinati da Amedeo Della Valle protagonista di uno show da 26 punti, i lombardi si aggiudicano il trofeo superando gli emiliani 84-76. L'impresa decisiva dopo aver eliminato Milano ai quarti e Pesaro in semifinale: contro la favorita Virtus di Sergio Scariolo, bresciano doc, la Germani Brescia guidata da coach Alessandro Magro tocca anche un +18 nel match e riesce a contenere l'attacco degli emiliani a caccia della rimonta. La Leonessa si era presentata alla Final eight di Coppa Italia che si è svolta a Torino non con il miglior biglietto da visita, reduce infatti da sei sconfitte in campionato. Alla fine Della Valle si è preso anche il titolo di Mvp della competizione e Brescia fa festa. (ANSA).