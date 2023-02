Accoltellamento in scuola dismessa

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Un diciannovenne è stato arrestato, a Milano, per aver accoltellato un uomo durante una lite avvenuta in una scuola dismessa, uno stabile nel quale trovano rifugio diversi sbandati durante la notte. Il ferito, colpito con tre fendenti, è stato portato via in gravi condizioni ma non si trova in pericolo di vita.

E' accaduto intorno alle 13 di sabato in via Graf, nel quartiere di Quarto Oggiaro, dove un 27enne tunisino, con precedenti, ha litigato con un connazionale 19enne che a un certo punto ha estratto un coltello e l'ha colpito alla testa, al polso sinistro e alla coscia destra. Il ferito è stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale Sacco. Il giovane presunto aggressore, poi, ha spezzato il coltello (è stato trovato il manico) e si è allontanato, prima di essere individuato da una volante della Polizia chiamata da altri sbandati presenti all'accaduto, che lo hanno descritto. Il 19enne è poi stato fermato in via Lopez e arrestato in attesa anche dei riscontri sulle impronte.

Aggressore e aggredito dormivano entrambi nello stesso luogo, la lite pare sia nata perché il più giovane non voleva che frequentasse quel posto. (ANSA).