Scritte omofobe e contro Egonu sui muri di un sottopasso

(ANSA) - BERGAMO, 18 FEB - Scritte razziste contro la pallavolista azzurra Paola Egonu e omofobe contro 'omo-gay-lesbo-trans' sono apparse circa un mese fa sui muri di un sottopasso di via Carducci a Bergamo, nei pressi di un centro commerciale.

La denuncia arriva dal consigliere comunale Simone Paganoni, che ha postato le foto delle scritte su Facebook, evidenziando di averne segnalato la presenza oltre un mese fa, senza che siano state cancellate: "Sono lì da più di un mese, perché le ho fotografate per la prima volta all'inizio di gennaio - ha scritto -. Ho immediatamente segnalato la cosa alle operatrici dell'ipermercato Conad". Ma un paio di giorni dopo "erano ancora lì, ma ho pensato di lasciare a chi di dovere un po' di tempo per rimuovere quelle parole vergognose".

Ieri il nuovo sopralluogo: "Ormai sono trascorsi più di 35 giorni e nulla è cambiato. Una vera vergogna. Nessuno si è degnato di passare una mano di vernice su quelle scritte ignobili". In realtà la catena Conad ha fatto sapere di non avere in gestione il sottopasso in questione. (ANSA).