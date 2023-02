Oltre 70 milioni di indotto dalla Milano Fashion Week

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - L'afflusso di visitatori esteri per i giorni della Settimana Moda Donna (Milano Fashion Week Women's Collection) porterà un indotto di oltre 70 milioni di euro. Lo stima l'Ufficio studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. La ricaduta più forte dell'indotto è per Milano ed area metropolitana (52,6 milioni); seguono le province di Como (7,4 milioni) e Monza Brianza (5,5 milioni). Le spese maggiori riguardano alloggio/ricettività (42,6 milioni) e ristorazione (20 milioni). All'appuntamento che comincia martedì prossimo per durare fino al 27 febbraio gli stranieri cresceranno, rispetto allo scorso anno, del 15%; maggior afflusso previsto anche da parte dei visitatori italiani (+ 11%). L'incremento medio stimato negli arrivi è del 13%. L'occupazione delle camere a Milano sale del 12% rispetto all'anno precedente. In rialzo anche lo scontrino medio: 1.539 euro, + 7% sul 2022. "Per la Settimana Moda Donna è previsto un aumento dei visitatori esteri a Milano che apporteranno un indotto di oltre 70 milioni di euro. E' un segnale importante che si unisce al ritrovato trend positivo nel turismo e certifica un costante recupero di attrattività del nostro territorio" sottolinea Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. (ANSA).