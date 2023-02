Cede palo di una giostra, feriti tre 15enni

Paura ieri sera al luna park di Bollate, in provincia di Milano. Uno delle strutture di sostegno della giostra dei seggiolini volanti ha ceduto e ha ferito tre ragazzi in maniera non grave. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, il palo al quale è appeso il fiocco che i partecipanti devono afferrare per vincere ha ceduto all'improvviso quando il gioco era iniziato e quindi in movimento. I ragazzi coinvolti, tutti 15enni, sono stati portati negli ospedali San Raffaele e Galeazzi e a Garbagnate Milanese, due in codice verde e uno in codice giallo.