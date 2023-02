Aveva 'droga dello stupro', arrestato

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla polizia, a Milano, perché trovato in possesso di alcuni flaconcini di Ghb, la 'droga dello stupro'.

E' accaduto in via Torelli Viollier, nel quartiere Maggiolina, intorno alle 13.30 di ieri quando una volante ha controllato un veicolo. L'uomo alla guida, un incensurato, che si trovava con un amico (estraneo ai fatti) aveva un flacone da 20 ml di Ghb e successivamente, durante la perquisizione domiciliare nella sua abitazione a Sesto San Giovanni (Milano), ne sono stati trovati altri tre più piccoli, per un totale di altri 20 ml, oltre a erogatori e siringhe. Non si esclude che l'uomo usasse il medicinale, un inibitore della volontà che si usa durante le cure di insonnia e che è tabellato come droga, per scopi illeciti. E' stato arrestato per spaccio. (ANSA).