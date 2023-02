Apre a Milano la mostra Serial Killer Exhibition

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Aprirà a Milano l'8 aprile, in anteprima mondiale, la mostra "Serial Killer Exhibition": più di 1500 mq espositivi con le storie e i cimeli personali degli assassini seriali, oltre a strumenti di morte e tortura di tutte le epoche, anche recenti come sedie elettriche e camere a gas.

Ideata ed allestita da Venice Exhibition Srl, la rassegna mostrerà oggetti personali appartenuti ai serial killer, scene del crimine ricostruite fedelmente e perfino una collezione di lettere autografe spedite dai killer dal carcere alle ammiratrici.

La mostra sarà ospitata dallo Spazio Ventura 15, dove in passato sono state allestite dalla stessa società promoter mostre come Real Bodies (2017), Nikola Tesla (2020) e Scienzaland (2021). "Stavolta la mostra durerà poche settimane, solo dall'8 aprile al 4 giugno - preannuncia l'amministratore unico di Venice Exhibition Srl, Mauro Rigoni - per problemi di prestito di alcuni reperti di vari musei che devono rientrare nelle apposite sedi dei collezionisti prestatori, dopo la tappa milanese, la mostra seguirà un tour nelle varie capitali del mondo. La mostra Serial Killer non vuole solo stupire, ma far riflettere, dando voce alle vittime dimenticate, perché - spiega Rigoni - si ricordano spesso gli assassini e troppo poco i tanti che vengono cancellati dalla loro furia omicida".

"Con questo allestimento affronteremo temi molto forti - continua Rigoni - ma aiuteremo i visitatori anche a superare lo sgomento dei massacri guardando oltre il clamore sensazionalistico per appropriarsi di una lettura soprattutto scientifica delle motivazioni che portano all'omicidio". (ANSA).