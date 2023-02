A Homi Fashion tornano a sfilare gioielli e bijoux

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Dopo alcuni anni di interruzione, tornano a sfilare in passerella gioielli e accessori moda. Da ieri fino a lunedì 20 febbraio, a Homi Fashion&Jewels, evento espositivo completamente dedicato all'accessorio moda, all'abbigliamento e al gioiello, in Fiera Milano, ogni giorno vengono organizzate due sfilate.

Passerella, pubblico seduto in sala, vengono così presentate alcune delle prossime collezioni. Obiettivo dimostrare l'effetto o il desiderio che ogni gioiello può suscitare una volta indossato per chi guarda. "Perchè c'e' molta differenza tra l'ammirare uno di questi oggetti chiuso in una bacheca o appeso ad un supporto e vederlo indossato - dicono gli operatori - E inoltre con la sfilata possiamo anche dare spunti e suggerimenti su come valorizzarsi al meglio con l'accessorio adatto". Sarà questo anche il tema di una masterclass 'fashion tips&secrets' per domani 19 febbraio, insieme al magazine Elle. Si discuterà di tendenze e soprattutto di come trasformarle dalla passarella alla strada. A Homi Fashion&Jewels sono presenti 500 brand, il 39 % dei quali provenienti da 22 diversi paesi Europei. (ANSA).