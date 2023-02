Risse, pestaggi e pregiudicati, chiuso bar nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - E' stato dopo una lunga serie di violenze e di controlli ,che avevano riscontrato la presenza di numerosi pregiudicati, che i carabinieri hanno notificato un provvedimento del questore di Milano Giuseppe Petronzi, per sospendere per dieci giorni la licenza del "Bar Caffelatte", conosciuto anche come "Pashaa Club", a San Giuliano Milanese.

Durante numerosi controlli, tra dicembre del 2021 e dell'anno scorso, il locale è risultato frequentato da persone con precedenti penali e di polizia e i militari sono intervenuti più volte per risse tra gli avventori, disturbo della quiete pubblica e del riposo notturno dei residenti.

In un caso, un uomo aveva denunciato di esser stato legato e picchiato nel bar per ritorsione. Si era anche verificata una rapina mentre un avventore era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale in quanto era fuggito ai controlli dei carabinieri che gli avevano trovato della droga addosso. (ANSA).