Pioli: 'Per Berlusconi Leao centravanti? Sempre d'accordo con lui'

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - "Berlusconi ha detto che vedrebbe bene Leao in posizione di centravanti? Io sono sempre d'accordo con Berlusconi". Stefano Pioli torna a parlare della posizione in campo di Rafael Leao: il tecnico rossonero raccoglie l'assist dell'ex patron milanista, intervistato da Sky alla vigilia di Monza-Milan, in programma domani alle 18 in Brianza.

Silvio Berlusconi, che per 31 anni ha scritto la storia del Milan insieme all'attuale vicepresidente biancorosso Adriano Galliani, è atteso domani allo U-Power Stadium. (ANSA).