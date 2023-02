Omicidio a Milano, il 44enne sospettato è stato fermato

Il 44 enne ritenuto responsabile dell'omicidio accaduto la notte scorsa a Milano in via Moretto da Brescia è ora in stato di fermo. La lite, sui cui motivi stanno indagando i carabinieri, sarebbe cominciata in una casa. La vittima, di 29 anni, sarebbe stata colpita dietro alla testa e si sarebbe trascinata in strada dove è stata trovata agonizzante.L'uomo è poi morto in ospedale. La vittima non viveva in casa con il presunto omicida che ha precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.