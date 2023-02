Lite per la viabilità, 51enne accoltellato nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Litigano per motivi di viabilità a una rotatoria, poi un uomo di 55 anni, un operaio incensurato, accoltella un 51enne colpendolo con più fendenti all'addome e a una gamba. E' accaduto oggi in via Garibaldi a Carugate, nel milanese, poco dopo le 13.30. Il ferito, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio dai carabinieri di Piotello. Trovata e sequestrata l'arma utilizzata: un coltello a serramanico, con una lama di circa 10 centimetri. (ANSA).