Drusilla Foer presenta la serata finale del premio Wondy

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Sarà condotta dall'attrice e performer Drusilla Foer la serata finale della sesta edizione del Premio Wondy per la letteratura resiliente, organizzata dall'associazione "Wondy Sono Io" in collaborazione con Banco BPM, Tendercapital, Community e il settimanale F e dedicata all'inclusività.

Il 13 marzo alle 20.45, sul palco del Teatro Manzoni di Milano, si succederanno gli autori finalisti con le loro opere: Giulia Binando Melis con La bambina sputafuoco (Garzanti), Paola Cereda con La figlia del ferro (Giulio Perrone Editore), Crocifisso Dentello con Tuamore (La Nave di Teseo), Liv Ferracchiati con Sarà solo la fine del mondo (Marsilio), Beppe Sebaste con Una vita dolce (Neri Pozza) e Nadia Terranova con Trema la notte (Einaudi).

"La serata finale del Premio Wondy di quest'anno - dice Alessandro Milan, Presidente dell'Associazione "Wondy sono io" - racchiude al suo interno due tematiche importantissime: la resilienza - che è il filo conduttore del Premio - e l'inclusione. La resilienza, che ritroviamo in diverse forme nelle splendide opere giunte sino alla finale di questa edizione, è un elemento fondamentale per affrontare la vita nelle sue complessità e difficoltà. È l'insegnamento che ci ha lasciato Francesca ed è il messaggio che vogliamo trasmettere attraverso la letteratura. Il secondo tema è l'inclusione che ci ricorda come tutti, nelle nostre peculiarità e fragilità, abbiamo uguali diritti e necessità ma anche quanto sia importante lottare per abbattere le barriere che ci separano da una società più inclusiva". (ANSA).