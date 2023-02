Dopo lite stradale trascina camionista aggrappato al tir

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Un banale tamponamento fra due camion si è trasformato in una scena da film nella tangenziale Est di Milano dove si sono formate lunghe code. Intorno alle 7.30 due mezzi pesanti nel tratto fra le uscite di Paullo e Rogoredo si sono toccati. La situazione fra i due autisti è degenerata in lite. E quando quello che aveva tamponato è risalito sul suo camion e ha fatto per allontanarsi, l'altro per fermarlo si è aggrappato allo specchietto ed è stato trascinato per alcuni metri.

L'uomo, di 65 anni, è stato subito soccorso dal personale del 118 al quale nel frattempo erano arrivate segnalazioni di un'aggressione. Con un trauma cranico e dolore a gambe, spalla e braccio è stato portato al Policlinico.

Nel frattempo sul posto sono arrivati gli agenti della Polstrada che ora cercano anche l'altro autista che è scappato.

