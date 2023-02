A Milano una passeggiata intitolata a Ersilia Bronzini Majno

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Milano da oggi ha una passeggiata dedicata a Ersilia Bronzini Majno, fondatrice insieme ad altre attiviste dell'Unione Femminile Nazionale nel 1899.

L'intitolazione cade in occasione del novantesimo anniversario della sua morte.

"La scelta dell'intitolazione a Ersilia Bronzini Majno è dovuta al suo profondo impegno politico e sociale e all'importante contributo che ha dato alla città di Milano, in particolare alle donne e ai minori - ha commentato l'assessore alla Cultura del Comune, Tommaso Sacchi -. Una donna fra le più illuminate nella storia della città che ha speso la sua intera esistenza a favore dei più deboli, dando voce a chi fino a quel momento non l'aveva avuta".

Ersilia Bronzini è stata presidente dell'Associazione Generale delle Operaie e la prima donna nella storia dell'Italia ad essere nominata consigliera di amministrazione di un ospedale, in questo caso dell'Ospedale Maggiore di Milano nel 1900. Tra le più attive promotrici di una legge per la tutela della gravidanza e della maternità delle lavoratrici, si è impegnata nell'attivazione delle Casse di maternità. In seguito alla morte della figlia nel 1902, fonda l'Asilo Mariuccia per il recupero delle bambine e delle ragazze vittime di abusi.

Inoltre, il suo contributo, insieme a quello del marito Luigi Majno, è stato determinante nell'istituzione del Tribunale per i minorenni. (ANSA).