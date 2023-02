Turismo: Bit, bilancio positivo e pubblico sempre più giovane

È stato un pubblico sempre più giovane, internazionale, più qualificato e interessato al business quello che ha affollato la Borsa Internazionale del Turismo che si è tenuta all'Allianz MiCo di Milano dal 12 al 14 febbraio, con grandissima soddisfazione tanto degli oltre 1.000 espositori italiani ed esteri, quanto delle centinaia di hosted buyer internazionali da tutto il mondo. Un segnale non solo del rilancio del settore, ma anche di come la 43/a edizione della rassegna sia stata capace di continuare a rinnovarsi attirando anche quell'utenza che sembrava orientata solo ai contatti online. Confermate le tendenze già prospettate alla vigilia: si torna a viaggiare da e per il mondo, ma oltre al ritorno del lungo raggio resta vivo l'interesse per le mete più vicine, borghi e paesi fuori dai circuiti, ma sempre all'insegna di un turismo slow e sostenibile. Per gli stranieri l'Italia è anche una delle mete preferite per il wedding tourism e i viaggi di nozze e, accanto ai grandi classici come Venezia, secondo quanto riferito da Abdoul Azez di Highline Travel Tourism, Emirati Arabi, i viaggiatori ricercano anche mete del Sud, come la Costiera Amalfitana, i piccoli borghi e le isole minori. L'edizione 2023 ha rappresentato una piattaforma di rilancio anche per molte destinazioni estere. Per la Giordania, ad esempio, che, come ha spiegato Marco Biazzetti, responsabile Mercato Italiano di Jordan Tourism Board, ha nell'Italia il principale mercato. O per destinazioni minori o che da poco tempo si sono affacciate sui mercati turistici, come Anguilla, una delle più belle isole dei Caraibi ma non tra le più note.

Un'edizione quindi che lascia tutti molto soddisfatti e rassicura gli operatori del settore anche per l'attenzione dedicata alla Bit da parte delle istituzioni. Inaugurata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, la Bit ha visto alternarsi tra i padiglioni presidenti di Regione e assessori del Turismo, fino alla visita conclusiva del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. La 44/a edizione si terrà sempre all'Allianz MiCo di Milano da domenica 4 a martedì 6 febbraio 2024. (ANSA).