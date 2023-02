Rientro illecito capitali, Gdf Como sequestra 146mila euro

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - i Finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco, all'esito di un'indagine coordinata della Procura di Como, hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una società comasca di oltre 146.000 euro.

La società, operante nel settore delle costruzioni meccaniche, risultava beneficiaria di un accredito bancario di oltre 600 mila euro, disposto da una holding finanziaria di diritto estero, apparentemente giustificato con l'acquisto delle quote e con il finanziamento dei soci.

E' stata acquisita documentazione extracontabile e si è scoperta una forma illecita di rientro di capitali da parte dell'amministratore della società .

Per via del superamento delle soglie di punibilità è stata informata la Procura di Como, la quale ottenuto un decreto di sequestro preventivo a tutela delle imposte dovute a carico dell'indagato al quale sono state sequestrate disponibilità finanziarie 146.380 euro. (ANSA).