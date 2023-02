Centrale di spaccio in parchetto a Monza, arresti della Polizia

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - La Polizia di Stato della Questura di Monza e della Brianza, coordinata dalla Procura di Monza, sta eseguendo una vasta operazione antidroga con arresti e perquisizioni nei confronti dei componenti di un gruppo composto da marocchini e nigeriani che nel centro di Monza, nel parchetto tra la via Artigianelli e via Gramsci. avevano creato una "centrale dello spaccio" di cocaina, hashish e marjuana.

Un centinaio gli agenti della Polizia di Stato diretti dalla Squadra Mobile della Questura di Monza, con il concorso della Squadra Mobile di Sondrio, degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine di Milano, Torino, Firenze e Perugia e di unità cinofile Antidroga della Polizia di Stato, stanno eseguendo 13 misure cautelari di cui otto ordinanze di custodia cautelare in carcere e cinque divieti di dimora nel comune di Monza, oltre a perquisizioni e sequestri.

Il totale degli indagati dell'indagine "Icaro" ammonta a 17 persone. (ANSA).