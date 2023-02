A Milano apre al pubblico la nuova piscina Cambini Fossati

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - A Milano apre al pubblico, dopo i lavori di riqualificazione, la piscina del centro sportivo Cambini Fossati, nel Municipio 2 che sarà disponibile per il nuoto libero dal 20 febbraio, mentre i corsi per bambini e adulti partiranno dal 6 marzo.

"I milanesi potranno usufruire dell'impianto tutto l'anno e sperimentare un'offerta sportiva in grado di soddisfare la più ampia domanda, tra nuoto, tennis, padel, fitness, boxe e tanto altro - ha commentato l'assessore allo Sport del Comune, Martina Riva - Il tutto, ovviamente, nella più completa accessibilità, data l'eliminazione di ogni barriera architettonica, aspetto che sta molto a cuore a questa amministrazione".

La nuova struttura affianca e completa il centro sportivo esistente con una vasca da 25 metri a 6 corsie, una vasca didattica per i corsi di nuoto family, baby e per fitness acquatico e una palestra destinata ai corsi di boxe, difesa personale e fitness. Inoltre, in estate l'ampio giardino, accessibile direttamente dalla zona vasca, si trasformerà in solarium con sdraio, lettini e ombrelloni, per offrire momenti di relax al sole. Oltre a spogliatoi e servizi, sono presenti una reception e un bar aperto tutto l'anno.

Il Cambini Fossati comprende già due palestre di 800 mq dotate di tribune da 252 e 127 posti - la Palestra Ginnica e la Palestra Giordani, dedicata ad Aldo Giordani, cestista, allenatore e giornalista sportivo -, due campi da tennis - uno in terra rossa e uno in sintetico - e quattro campi da padel inaugurati nel 2022 (3 al coperto con possibilità di apertura laterale e uno scoperto). (ANSA).