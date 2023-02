Una corretta idratazione aiuta a rigenerare le corde vocali

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - L'acqua e una corretta idratazione apportano benefici anche alle corde vocali. Bere almeno otto bicchieri di acqua al giorno può influire positivamente sulla qualità della voce.

"Le corde vocali sono strutture molto complesse, il loro regolare funzionamento è determinato dall'interazione dei diversi tessuti, quello epiteliale, connettivo e muscolare. In particolare, quello epiteliale assume un ruolo primario nella regolazione idrica superficiale delle corde vocali, tramite sistemi di trasporto di molecole d'acqua e ioni - spiega Alessandri Zanasi, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino e membro dell'International Stockholm Water Foundation -. Nella fase di emissione di suoni, il fluido di contatto delle corde vocali viene spinto via. Nei professionisti, questo potrebbe causare stress vocale, con il rischio di una conseguente disidratazione dei tessuti. E' perciò fondamentale mantenere una corretta idratazione". Per l'apparato fonatorio sono fondamentali sia l'idratazione sistemica, che consiste nell'introduzione del giusto quantitativo di acqua giornaliero nel corpo, sia l'idratazione superficiale che si ottiene garantendo il livello di umidità necessaria a mantenere in salute la superficie delle corde vocali. In entrambi questi due tipi di idratazione l'acqua svolge una fondamentale funzione fisiologica, evitando l'essiccazione dei tessuti. (ANSA).